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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Совет Федерации одобрил закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который позволяет использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в международных расчетах - "в качестве встречного представления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами".

Аналогичное изменение касается и утилитарных цифровых прав. В "антиотмывочной закон" вносится уточнение, согласно которому операции по передаче утилитарных цифровых прав, ЦФА или гибридных ЦФА подлежат обязательному контролю, если они совершаются в рамках внешнеторговых контрактов между резидентами и нерезидентами. ЦБ вправе запросить у лица, выпустившего ЦФА, или у оператора по выпуску ЦФА сведения о бенефициарных владельцах лиц, выпустивших данные активы.

"Использование цифровых активов для обслуживания внешнеторговых операций поможет российским импортерам и экспортерам активнее работать с дружественными странами. В определенной степени мы сможем решить проблему санкционного давления на нашу страну", - говорил один из авторов поправок, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что в документе содержатся нормы, наделяющие Банк России полномочиями определять условия и запреты совершения операций с цифровыми активами.

"В настоящее время использование цифровых активов для международных расчетов не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности, тогда как, например, использование ценных бумаг для тех же целей уже урегулировано", - отмечал Аксаков.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Анатолий Аксаков Банк России Совет Федерации ЦФА
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