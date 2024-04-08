Бывшие "дочки" Imperial Brands Plc в 2023 г. существенно снизили чистую прибыль

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (бывшие "дочки" британского табачного концерна Imperial Brands Plc) в 2023 году снизили чистую прибыль.

Как сообщается в отчетности "Интернэшнл Тобакко Групп" (торговля табачными изделиями), чистая прибыль в 2023 году составил 2,4 млрд рублей против 11,1 млрд рублей в 2022 году. Выручка компании снизилась до 71,9 млрд рублей с 72,3 млрд рублей в 2022 году, валовая прибыль – до 10 млрд рублей с 13,7 млрд рублей соответственно.

Чистая прибыль "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" (производственная площадка) в прошлом году снизилась до 1,988 млрд рублей с 7,07 млрд рублей год назад. В то же время выручка увеличилась до 10,5 млрд рублей с 7,6 млрд рублей, валовая прибыль – до 3,6 млрд рублей с 1,2 млрд рублей соответственно.

Как сообщалось, Imperial Brands Plc в марте 2022 года объявил о приостановке работы в РФ, включая производство на заводе в Волгограде, продажи и маркетинговую активность. Затем компания передала бизнес в РФ российским инвесторам, связанным с "Мегаполисом" (крупнейший в РФ дистрибьютор сигарет, бенефициарами которого являются Игорь Кесаев и Сергей Кациев). Новые владельцы сменили названия компаний, принадлежавших Imperial Brands, на "Интернэшнл Тобакко Групп" и "Интернэшнл Тобакко Групп Волга".