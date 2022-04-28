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Табачный концерн Imperial Brands избавился от активов в России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Британский табачный концерн Imperial Brands перестал владеть активами в России.

Структурам Imperial Brands - Imperial Tobacco Holdings (Netherlands) B.V. и немецкой Reemtsma Cigarettenfabriken принадлежало соответственно 90% и 10% долей в ООО "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг", нидерландская Imperial Tobacco также владела 100% в ООО "Империал Тобакко Волга" (производственная компания).

С 27 апреля оба ООО принадлежат четырем физлицам, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. По 30% долей в "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг" и "Империал Тобакко Волга" принадлежат Александру Кобзеву и Константину Иванову, 28% долей у Сергея Бронецкого, 12% - у Александра Наумова.

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Кобзев входил в совет директоров ритейлера "Дикси", когда эта компания принадлежала группе "Меркурий" Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а также в совет директоров АО "Торговая компания "Мегаполис" (крупнейший в РФ дистрибьютер сигарет, бенефициарами которого являются Кесаев и Кациев).

Иванов также работал в "Дикси Групп", занимая пост финансового директора.

Бронецкий - основной владелец ООО "Бабилон" (Babylon Vardex Group), которое занимается дистрибуцией никотинсодержащей продукции, и ООО "Бабилон Вардекс Ритейл", которое управляет сетью вейпшопов Babylon Vapeshop.

Наумов - владелец и гендиректор ООО "Резалт Консалтинг" (профилем деятельности компании указаны услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования).

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под брендами Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West и др. В марте Imperial Brands объявил о приостановке работы в РФ, включая производство на заводе в Волгограде, продаж и маркетинговой активности, а затем начал переговоры о передаче бизнеса с российским юрлицом.

В апреле компания сообщила, что передала бизнес в РФ российским инвесторам. Сделка подлежит согласованию местными регуляторами, которое ожидается в ближайшее время, сообщала компания 20 апреля. В связи с выходом из российского бизнеса Imperial Brands ожидала неденежное списание в размере 225 млн фунтов стерлингов.

Затем газета "Коммерсантъ" сообщила, что новым владельцем российского бизнеса Imperial Brands может стать "Сигарный дом "Фортуна" (СДФ), который работает в РФ с 2011 года как совместное предприятие дистрибьютера "Мегаполис" и бизнесмена с Украины Виталия Белоуса.

Imperial Brands
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