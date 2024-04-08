Сбытовая российская "дочка" Stihl получила рекордную годовую выручку в 1,8 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Штиль Зюдвест" (Краснодар, российская "дочка" германской Stihl International GmbH) завершила 2023 год с ростом выручки по РСБУ в 1,5 раза по сравнению с предшествующим годом - до 1,831 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Это рекордный показатель выручки с момента создания компании в 2014 году.

Себестоимость продаж в прошлом году увеличилась в 1,7 раза и составила 1,305 млрд рублей. В результате, валовая прибыль возросла на 18%, до 526 млн рублей, а прибыль от продаж - на 14%, до 285,375 млн рублей.

Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 0,8%, составив 233,8 млн рублей. Таким образом, компания обновила рекорд прибыли 2021 года (231,977 млн рублей).

ООО "Штиль Зюдвест" зарегистрировано в Краснодаре, начало работу в 2014 году, является первой дочерней сбытовой компанией в России германского транснационального концерна Andreas Stihl AG & Co.KG.

"Штиль Зюдвест" в 2018 году ввела в эксплуатацию в Краснодаре логистический центр стоимостью 40 млн рублей, который стал распределительным центром для распространения продукции Stihl в центральной части России, а также на юге страны и Северном Кавказе. Комплекс стал первым собственным логоцентром Stihl в России.

Группа Stihl является разработчиком, производителем и продавцом моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. Продукция реализуется через специализированную торгово-сервисную сеть. Компания имеет свои представительства более чем в 160 странах на пяти континентах, сообщается на ее сайте.

Как сказано в годовом отчете ООО "Штиль Зюдвест", Stihl International GmbH владеет 99,9% в уставном капитале компании, Андреас Штиль - 0,1%.