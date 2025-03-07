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Российская сбытовая "дочка" Stihl в 2024 году резко снизила чистую прибыль и выручку

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Компания "Штиль Зюдвест" (Краснодар, российская "дочка" германской Stihl International GmbH) завершила 2024 год с минимальной за последние четыре года чистой прибылью по РСБУ в 4,537 млн рублей, что почти в 52 раза меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании.

Начиная с 2021 года прибыль компании поступательно росла, обновляя рекорды, и в 2023 году достигла 233,8 млн рублей.

Выручка "Штиль Зюдвест" за прошлый год сократилась в 2,8 раза - до 647,718 млн рублей, показатель стал наименьшим с 2016 года.

Себестоимость продаж в прошлом году упала втрое, до 428,2 млн рублей, валовая прибыль - в 2,4 раза, до 219,496 млн рублей. Убыток от продаж равнялся 17,143 млн рублей против 285,375 млн рублей прибыли годом ранее.

Прочие доходы сократились на 20% и составили 64,855 млн рублей, прочие расходы - на 33%, до 46,092 млн рублей.

ООО "Штиль Зюдвест" зарегистрировано в Краснодаре, начало работу в 2014 году. Является дочерней сбытовой компанией в России германского транснационального концерна Andreas Stihl AG & Co.KG.

Как сообщалось, компания "Штиль Зюдвест" в 2018 году ввела в эксплуатацию в Краснодаре логистический центр стоимостью 40 млн рублей, который стал распределительным центром для распространения продукции Stihl в центральной части России, а также на юге страны и Северном Кавказе. Комплекс стал первым собственным логоцентром Stihl в России.

Группа Stihl является разработчиком, производителем и продавцом моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. Продукция реализуется через специализированную торгово-сервисную сеть. Компания имеет свои представительства более чем в 160 странах.

Как сказано в отчетности "Штиль Зюдвест" за 2024 год, Stihl International GmbH владеет 99,9% в уставном капитале компании, Андреас Штиль - 0,1%.

Краснодар Stihl Штиль Зюдвест Андреас Штиль Stihl International GmbH Германия
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