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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Российская "дочка" Stihl в 2022 году утроила прибыль за счет снижения себестоимости

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Компания "Штиль Зюдвест" (российская "дочка" германской Stihl International GmbH) завершила 2022 год со снижением выручки по РСБУ на 26,7% по сравнению с предшествующим годом - до 1,223 млрд рублей, говорится в ее отчете.

В пояснениях к отчетности говорится, что выручка от основного вида деятельности указана за минусом ретро-бонусов, которые выплачены дилерам за достижение определенных объемов продаж (в 2021 году - 5 649 тысяч рублей, в 2022 году - 179,8 тысячи рублей).

При этом себестоимость продаж упала на 40,7% и составила 777,971 млн рублей. В результате валовая прибыль выросла на 24,3%, до 445,137 млн рублей, а прибыль от продаж - в 1,9 раза, до 250,937 млн рублей.

Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза, достигнув 231,977 млн рублей, став рекордной с момента создания компании.

ООО "Штиль Зюдвест" зарегистрировано в Краснодаре, начало работу в 2014 году, является первой дочерней сбытовой компанией в России германского транснационального концерна Andreas Stihl AG & Co.KG.

"Штиль Зюдвест" в 2018 году ввела в эксплуатацию в Краснодаре логистический центр стоимостью 40 млн рублей, который стал распределительным центром для распространения продукции Stihl в центральной части России, а также на юге страны и Северном Кавказе. Комплекс стал первым собственным логоцентром Stihl в России.

Группа компаний Stihl является разработчиком, производителем и продавцом моторизованных инструментов для лесного, сельского хозяйства и строительства. Продукция реализуется через специализированную торгово-сервисную сеть. Компания имеет свои представительства более чем в 160 странах на пяти континентах, сообщается на ее сайте.

По данным ЕГРЮЛ, Stihl International GmbH владеет 99,9% в уставном капитале компании, Андреас Штиль - 0,1%.

Stihl Штиль Зюдвест Германия Краснодар
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