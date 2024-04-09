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Бывшая "дочка" Paulig в РФ в 2023 году снизила выручку на 16,3%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Милфудс" (бренд Poetti, бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Paulig), развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, в 2023 году получила выручку в размере 3,6 млрд рублей, что на 16,3% меньше, чем в 2022 году (4,3 млрд рублей), сообщается в отчетности компании.

Убыток от продаж в прошлом году составил 295,7 млн рублей против прибыли в 601,4 млн рублей годом ранее. Минувший год компания завершила с чистым убытком в 339,3 млн рублей, в 2022 году была получена чистая прибыль в размере 368,7 млн рублей. Прибыльным был и 2021 год, чистый убыток в 2020 году составил 2,5 млн рублей.

Как сообщается в пояснении к бухгалтерской отчетности компании, в 2023 году на инновации и модернизацию производства было направлено 19,139 млн рублей против 56,188 млн рублей годом ранее. Расходы на рекламу и другие формы продвижения продукции выросли до 355,387 млн рублей со 186,026 млн рублей соответственно.

Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет. Его мощности рассчитаны на производство свыше 25 тыс. тонн кофе в год.

До мая 2022 года предприятие принадлежало финской Paulig, которая ушла из РФ. Бизнес был продан частному инвестору Викасу Сои, ООО "Паулиг Рус" переименовано в ООО "Милфудс". Торговые марки и рецептура в сделку не вошли.

Paulig Poetti Милфудс Финляндия
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