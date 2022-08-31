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Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью

Бывшая "дочка" Paulig в РФ начала выпуск кофе бренда Poetti на заводе под Тверью
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ООО "Милфудс" (бывшее ООО "Паулиг Рус") приступило к производству кофе нового российского бренда Poetti на заводе в Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первые выпущенные упаковки Poetti – важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре", - приводятся в сообщении слова директора цепочки поставок "Милфудс" Сергея Юшина.

Отмечается, что компания планирует наращивать выпуск продукции: производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить в 2023 году линию растворимого кофе. Как сообщалось, планируемый объем инвестиций в запуск новой линии составит не менее 135 млн рублей.

Завод "Милфудс" расположен на территории промышленного парка "Боровлево-2" под Тверью. Мощности рассчитаны на производство свыше 25 млн кг кофе в год. На предприятии был сохранен штат сотрудников – более 100 человек.

Поставки зеленого кофе на завод осуществляется напрямую от производителей более чем десяти стран произрастания.

Как сообщалось, финский Paulig, специализирующийся на производстве кофе, в начале мая текущего года закрыл сделку по продаже российского бизнеса – завода по обжарке кофе под Тверью - частному инвестору Викасу Сои. С 8 июня Сои занял должность гендиректора ООО "Милфудс".

Торговые марки и рецептура в сделку не вошли.

Милфудс Паулиг Рус Paulig Poetti Тверь
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