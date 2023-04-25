Бывшая "дочка" Paulig в РФ в 2022 г. увеличила чистую прибыль в семь раз

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Милфудс" (бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Paulig) в 2022 году получила чистую прибыль в размере 368,7 млн рублей, что в семь раз больше, чем в 2021 году (52,7 млн рублей), сообщается в отчетности компании.

Валовая прибыль выросла на 10,8%, до 1,544 млрд рублей с 1,393 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась в 5,5 раза, до 601,4 млн рублей.

В то же время выручка компании снизилась на 17,8%, до 4,343 млрд рублей с 5,285 млрд рублей в 2021 году.

Согласно отчетности, расходы на рекламу в прошлом году составили 206,8 млн рублей против 294,8 млн рублей годом ранее.

Как сообщалось, финская Paulig в начале мая 2022 года закрыла сделку по продаже российского бизнеса - завода по обжарке кофе под Тверью - частному инвестору Викасу Сои. ООО "Паулиг Рус" было переименовано в ООО "Милфудс". С 8 июня Сои занял должность его гендиректора. Торговые марки и рецептура в сделку не вошли. В связи с этим компания вывела на рынок торговую марку кофе Poetti. В этом году ассортимент был расширен за счет нескольких его новых блендов.

Кофеобжарочное предприятие в Тверской области работает более 10 лет. Его мощности рассчитаны на производство свыше 25 тыс. тонн кофе в год. Поставки зеленого кофе на завод осуществляется напрямую от производителей более чем десяти стран.