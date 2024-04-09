"Новабев групп" в I квартале снизила отгрузки продукции на 3% до 3,4 млн дал

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Новабев групп", одни из лидеров алкогольной отрасли России, в первом квартале 2024 года отгрузила около 3,4 млн декалитров (дал) продукции, что на 3% меньше, чем год назад, сообщила ее пресс-служба.

Отгрузки продукции собственных брендов составили 2,57 млн дал, что на 3,8% меньше.

Отгрузки продукции суперпремиального и премиального сегментов выросли двузначными темпами: Beluga (+22,2%), "Белая Сова" (+50,5%) и Orthodox (+15,2%). Среди неводочных брендов позитивная динамика отмечается у коньяков "Сокровище Тифлиса" и Golden Reseve, а также рома Devil's Island. Отгрузки продукции партнерских брендов снизились на 0,9%.

Компания также сообщила, что торговая сеть "ВинЛаб" нарастила продажи на 36,2%, количество торговых точек составило 1 713, увеличившись на 56.

Объем продаж по системе click & collect вырос более чем в два раза, доля e-com в сети составляет 12% против 7,3% в прошлом году. В I квартале было выдано более 1 млн электронных заказов.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал, что на 1% больше, чем в 2022 году.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.