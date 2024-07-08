"Новабев групп" в I полугодии снизила отгрузки алкогольной продукции на 1,5%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Производитель алкоголя "Новабев групп" в первом полугодии 2024 года отгрузил 6,9 млн декалитров (дал) продукции, что на 1,5% ниже, чем год назад, сообщила пресс-служба компании.

Отгрузки продукции собственных брендов составили 5,3 млн дал против 5,4 млн дал в аналогичном периоде прошлого года. Отгрузки импортных партнерских брендов снизились на 0,8% и составили 1,6 млн дал.

Компания отмечает, что бренды премиум- и суперпремиум-сегментов демонстрируют двузначные темпы роста, это "позитивно влияет на маржинальность". Так, среди наиболее растущих брендов за период среди водочных - Beluga (+28%), Orthodox (+28%) и "Белая Сова" (+49,6%).

Торговая сеть "ВинЛаб", принадлежащая группе, нарастила объем продаж в I полугодии на 32,5%. Количество магазинов в июне достигло 1 810.

"Новабев групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 20%, до 116,9 млрд рублей, чистая прибыль - снизилась на 4%, до 8,064 млрд рублей. Отгрузки алкогольной продукции составили 17 млн дал, что на 1% больше, чем в 2022 году.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб". Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.