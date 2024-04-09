"Ростелеком" не планирует смену руководства "Манго Телекома"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Манго Телеком" после его приобретения "Ростелекомом" сохранится как отдельное юрлицо, смена топ-менеджмента не планируется, сообщил журналистам в кулуарах форума "Телеком 2024" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Ростелеком" приобрел "Манго Телекома" в марте через свою структуру - ООО "Телеком-1".

""Манго Телеком" останется отдельной компанией. Мы большие апологеты того, что такие компании должны развиваться самостоятельно", - сказал Осеевский.

Он добавил, что в "Манго Телекоме" "очень сильный менеджмент", его смена не планируется.

Сумму сделки по покупке этого оператора Осеевский не назвал.

Он отметил, что приобретение "Манго Телекома" позволит "Ростелекому" расширить портфель услуг для корпоративного сегмента.

"Мы были сосредоточены на работе с государством, с государственными органами, большими компаниями, а "Манго Телеком" работает в сегменте среднего, малого и достаточно крупного корпоративного бизнеса. Поэтому мы просто расширяем палитру инструментов для всего корпоративного рынка. Хорошая синергия", - сказал Осеевский.

ООО "Манго Телеком" (бренд Mango Office) зарегистрировано в 2003 году, компания разрабатывает ПО и сервисы для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС.