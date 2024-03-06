Структура "Ростелекома" получила в залог 100% "Манго Телекома"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ООО "Телеком-1" (структура "Ростелекома") получило в залог по 100% ООО "Манго Телеком" и ООО "М.Девелопер", принадлежащих ЗПИФ "Эмбиси Инвест".

По данным ЕГРЮЛ, договоры залога были заключены 26 февраля.

В "Ростелекоме" воздержались от комментариев.

ЗПИФ "Эмбиси Инвест" стал владельцем ООО "Манго Телеком" и ООО "М.Девелопер" 20 февраля. До этого компаниями владела кипрская Mango Cloud Systems Limited, принадлежащая структурам бизнесмена Григория Березкина.

ООО "Манго Телеком" (бренд Mango Office), зарегистрированное в августе 2003 года, является разработчиком программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций, предоставляет услуги IP-телефонии и виртуальных АТС. По итогам 2022 года выручка составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 897,9 млн рублей.

ООО "М.Девелопер" (бренд Mango Developer), зарегистрированное в феврале 2019 года, занимается комплексной разработкой и поддержкой ПО для корпоративных коммуникаций. Выручка в 2022 году составила 580 млн рублей, чистая прибыль - 44,4 млн рублей.