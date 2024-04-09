Законопроект о новых акцизах на игристое вино прошел II чтение

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который снижает темпы запланированного к повышению с 1 мая 2024 года роста акцизов на игристые вина, включая российское шампанское, при этом модифицируется система взимания акцизов на крепленое вино и налоговых вычетов для российских производителей вин.

Поправки были внесены группой депутатов ко второму чтению пакета налоговых поправок № 512729-8, который в рамках первого чтения регулировал администрирование перехода на цифровую маркировку табачной и никотиносодержащей продукции.

Как следует из поправок, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года составит 119 рублей за 1 литр (ранее был запланирован рост до 141 рубля); с 1 января 2025 года - 124 рубля за 1 литр (ранее 147 рублей); с 1 января по 31 декабря 2026 года - 129 рублей за 1 литр (ранее 153 рубля)

По словам одного из авторов поправок - депутата Айрата Фаррахова, законопроект одновременно вводит использование коэффициента, который позволяет при исчислении акциза на реализованные вина, игристые вина, включая шампанское, изготовленное с использованием приобретенного у российского лица вина наливом, принимать к вычету суммы акцизов, уплаченных налогоплательщиком при приобретении таких виноматериалов, в повышенном размере.

"Также поправки подразумевают повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Проект поправок предлагает установить размеры коэффициентов, которые позволят сохранить эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного на территории России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам на текущем уровне", - говорил депутат, представляя документ в комитете Госдумы по бюджету.

По словам депутата, предлагается установить в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина - 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Таким образом, согласно поправкам, новая линейка акцизов на крепленое вино выглядит так: с 1 мая по 31 декабря 2024 г. акциз на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом составит 141 рубль за 1 литр, в то время как ранее предполагалось, что с 1 мая акциз вырастет до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; с 1 января по 31 декабря 2025 года - 147 рублей за 1 литр (ранее 669 рублей); с 1 января по 31 декабря 2026 года - 153 рублей за 1 литр (ранее 696 рублей).

Фаррахов отметил, что по крепленому вину, соответственно, будет отменена обязанность по уплате авансового платежа при приобретении и ввозе спирта этилового для производства данного подакцизного товара, при этом будут установлены необходимые для такой отмены переходные положения.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее отмечал, что ведомство поддерживает данные поправки, так как они позволят снизить финансовую нагрузку на производителей российского вина из российского винограда и позволят не отвлекать оборотный капитал в случае, когда производится сначала виноматериал, а потом только российское вино из виноматериала.