В 2023 году объем поступивших акцизов на алкоголь вырос до 472,5 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В 2023 году сумма поступивших акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию составила 472,5 млрд рублей, это на 28,4 млрд рублей больше, чем годом ранее, сообщил на годовой коллегии Росалкогольтабакконтроля руководитель ведомства Игорь Алешин.

По его словам, в 2023 году служба выдала 4,6 млрд федеральных спецмарок.

"Отечественные производители получили более 3,7 млрд федеральных спецмарок. На долю импортеров пришлось 828 млн марок. В том числе это импортеры из стран ЕАЭС, которые получили свыше 192 млн марок", - сказал он.

В России второй год подряд производство алкогольной и спиртосодержащей продукции превышает 1 млрд литров. "При практически неизменном уровне потребления мы, по-прежнему, наблюдаем рост легальных продаж. Эта тенденция подтверждает обеление отрасли и отказ потребителей от опасной нелегальной продукции", - заявил Алешин.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году предприятия отрасли выпустили 111,9 млн (декалитров) дал спиртных напитков, что на 3% меньше, чем год назад. По сравнению с 2021 годом (106,4 млн дал) производство выросло. В частности, водки произвели 80,4 млн дал водки, что на 4,3% меньше, чем в 2022 году. В 2021 году ее производство составило 80,9 млн дал.