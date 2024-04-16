В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за роста акцизов

О планах повысить цены уже сообщила ГК "Абрау-Дюрсо"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг не исключает незначительного удорожания российских вин в связи с повышением акцизов на вино, но решение должно быть взвешенным, чтобы не навредить интересам бизнеса и потребителей, заявил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Его слова приводит портал "Агроэксперт".

"Если есть рост какого-то налога, в том числе и акциза, то, наверное, какой-то незначительный рост (цен - ИФ) будет", - сказал Евтухов, комментируя информацию о том, что вино в России с 1 мая может подорожать на фоне трехкратного роста акцизов.

"Я думаю, что решение будет принято взвешенное и разумное, чтобы это не повлияло ни на потребителей, ни на производителя", - добавил он, подчеркнув, что перед тем, как принимать любые решения такого плана, необходимо обсудить ситуацию с отраслью - и с ассоциациями, и с производителями.

О планах повысить цены на свою продукцию на днях информировала ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель шампанского в России.

Как заявил "Интерфаксу" президент компании Павел Титов, корректировка цен была сделана под влиянием общеэкономических факторов: "В том числе она связана с повышением стоимости долгового финансирования в связи с высокой ключевой ставкой, ростом цен на комплектующие, логистику, оборудование, увеличением фонда оплаты труда".

По его словам, за последние полтора года себестоимость продукции компании выросла почти на 30%.

Вместе с тем Титов считает, что "подъем акцизов - полезная мера для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных производителей, для которых предусмотрен налоговый вычет".

Сейчас в России действует система, в соответствии с которой при уплате акциза производители вина вправе применять налоговый вычет на использованный виноград.

С 1 мая акцизы на вино повышаются в три раза, до 108 рублей за литр, на игристые вина, включая российское шампанское, - также в три раза, до 141 рубля за литр.

9 апреля Госдума приняла закон, который снижает темпы запланированного повышения акцизов на игристые вина, включая российское шампанское, при этом модифицируется система взимания акцизов на крепленое вино и механизм налоговых вычетов для российских производителей вин. Как следует из принятых поправок, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая составит в 119 рублей за 1 литр.

Документ предусматривает и другие нововведения, которые позволят снизить финансовую нагрузку на производителей российского вина из российского винограда.