Число ликвидированных в РФ компаний в I квартале сократилось г/г на 26%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом квартале 2024 года составило 7,8 тыс., что на 25,5% меньше, чем в первом квартале 2023 года (10,5 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом квартале 2024 года составило 63,5 тыс., что на 1,0% больше, чем в первом квартале 2023 года (62,8 тыс.).

Для сравнения: компаний, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом квартале текущего года было меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 25,9% (10,5 тыс.), 2021 года - на 37,8% (12,6 тыс.), 2020 года - на 47,3% (14,8 тыс.).

В первом квартале 2024 года вновь созданных компаний было больше, чем в первом квартале 2022 года на 18,3% (53,7 тыс.), 2021 года - на 12,9% (56,3 тыс.), чем в первом квартале 2020 года - на 2,4% (62,0 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в первом квартале 2024 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 7,4% до 1451.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло в 1,9 раза до 43,2 тыс. с 22,5 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом квартале 2024 года компаний как недействующие были исключены 19% (8,2 тыс., рост к прошлогоднему показателю в 2,3 раза), в связи с недостоверными сведениями – 71% (30,5 тыс., рост на 61%).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом квартале 2024 года уменьшилось по сравнению с первым кварталом 2023 года на 9,1% до 951. Также снизилось количество компаний, созданных в результате реорганизации: за первые три месяца 2024 года таким образом было зарегистрировано 369 компаний, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего в первом квартале 2024 года по всем основаниям прекращена деятельность 51,9 тыс. компаний, что в 1,5 раза больше, чем в первом квартале 2023 года (34,1 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом квартале 2024 года увеличилось на 0,5% до 2,623 млн с 2,610 млн (на 1 апреля 2024 года снижение г/г на 1,4%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом квартале 2023 года увеличилось на 0,4% до 3,230 млн.