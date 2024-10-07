Количество созданных в России компаний в январе-сентябре сократилось на 6,7%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в российский госреестр как вновь созданные, в январе-сентябре 2024 года составило 163,1 тысячи, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (174,9 тысячи), сообщает сайт Федеральной налоговой службы.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в январе-сентябре 2024 года составило 23,5 тысяч, что на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (35,4 тысячи),

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в январе-сентябре 2024 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 5,2% - до 4 299.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 29,3%, до 130,7 тысячи со 101,7 тысячи.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в январе-сентябре 2024 года компаний 26% были удалены как недействующие (33,8 тысячи, рост к прошлогоднему показателю в 2 раза), 61% - связи с недостоверными сведениями (80,0 тысячи, снижение на 5,3%).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в январе-сентябре 2024 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 8,6%, до 3 684, а число компаний, созданных в результате реорганизации - на 32,5% - до 1 551 компании.

Всего в январе-сентябре 2024 года по всем основаниям прекращена деятельность 158,0 тысячи компаний, что на 13,1% больше, чем в январе-сентябре 2023 года (139,7 тысячи).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в январе-сентябре 2024 года увеличилось на 0,4% - до 2,620 млн с 2,610 млн (на 1 октября 2024 года снижение г/г на 2,0%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в январе-сентябре 2023 года увеличилось на 0,4%, до 3,229 млн, г/г - уменьшилось на 1,2%.