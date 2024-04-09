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Суд отклонил иск "Ударницы" по поводу отказа признать "Шармэль" общеизвестным знаком

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам во вторник отклонил заявление АО "Кондитерская фабрика "Ударница" (Москва) о признании недействительным решения Роспатента, отказавшегося 18 августа 2023 года признать товарный знак "Шармэль" общеизвестным в отношении товаров 30-го (пастила, зефир, зефир в шоколаде) класса МКТУ.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Подробности заседания пока не опубликованы.

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В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно - в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Фабрика "Ударница" была основана в 1929 году на базе Шаболовского пивоваренного завода торгового дома "Карнеева, Горшанова и Ко", продукция которого поставлялась ко двору его Императорского Величества. "Ударница" производит более 50 наименований сладких изделий, среди которых "Зефир в шоколаде", мармелад "Лимонные дольки", "Пастила ванильная", "Клюква в сахарной пудре", говорится на сайте компании.

Роспатент Ударница
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