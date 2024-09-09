Кассация поддержала отказ Роспатента признать "Шармэль" общеизвестным товарным знаком

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) в понедельник оставил в силе вердикт СИП первой инстанции, который 9 апреля отклонил иск АО "Кондитерская фабрика "Ударница" о признании недействительным решения Роспатента, отказавшегося 18 августа 2023 года признать товарный знак "Шармэль" общеизвестным в отношении товаров 30-го (пастила, зефир, зефир в шоколаде) класса МКТУ.

"Без изменения, без удовлетворения", - сказано на сайте суда.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

Фабрика "Ударница" была основана в 1929 году на базе Шаболовского пивоваренного завода торгового дома "Карнеева, Горшанова и Ко", продукция которого поставлялась ко двору его Императорского Величества. "Ударница" производит более 50 наименований сладких изделий, среди которых "Зефир в шоколаде", мармелад "Лимонные дольки", "Пастила ванильная", "Клюква в сахарной пудре", говорится на сайте компании.