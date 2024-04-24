Boeing в I квартале снизил чистый убыток на 16,5%, выручка превзошла прогноз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале сократил чистый убыток на 16,5%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в январе-марте составил $355 млн, или 56 центов в расчете на акцию по сравнению с $425 млн (69 центов на акцию) за аналогичный период предыдущего года. Скорректированный убыток уменьшился до $1,13 на бумагу с $1,27.

Выручка опустилась на 8% - до $16,569 млрд против $17,921 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированный убыток компании на уровне $1,73 на акцию при выручке в $16,3 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в прошедшем квартале рухнула на 31% и составила $4,653 млрд, поставки сократились на 36% - до 83 самолетов. При этом Boeing получила 125 заказов, включая заказ на 85 лайнеров 737-10 от American Airlines.

Портфель заказов на конец марта оценивался в $448 млрд и насчитывал свыше 5,6 тыс. самолетов.

Продажи подразделения оборонной и космической техники в январе-марте выросли на 6% - до $6,95 млрд. Выручка в сфере услуг увеличилась на 7% и достигла $5,045 млрд.

Котировки акций Boeing растут на 3,1% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года рыночная стоимость корпорации упала более чем на 35% (до $103 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones прибавил 2,2%.