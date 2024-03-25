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Глава Boeing уйдет в отставку в конце 2024 года

Председатель совета директоров компании покинет свой пост в мае

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Boeing Co. Дэвид Кэлхун покинет свой пост в конце 2024 года, говорится в сообщении компании.

Калхун возглавил самолетостроительную корпорацию в начале 2020 года.

Председатель совета директоров Ларри Келлнер уйдет в отставку в мае, после годового собрания акционеров. Новым председателем станет Стив Моллекопф, бывший гендиректор Qualcomm.

Между тем Стэн Дил, президент и гендиректор подразделения, выпускающего гражданские самолеты Boeing, покинет компанию немедленно. Его сменит Стефани Поуп, недавно назначенная главным операционным директором компании.

Масштабные перестановки в руководстве последовали за чередой инцидентов, поставивших под сомнение надежность самолетов производства Boeing и качество корпоративного управления, пишет CNBC.

Акции Boeing дорожают на 2,4% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании упала на 27,6%, до $115,22 млрд.

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