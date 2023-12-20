Минпромторг подтвердил продажу активов Bridgestone в Ульяновске группе S8 Capital

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В российском Минпромторге подтвердили факт продажи активов японского производителя шин Bridgestone в Ульяновске группе S8 Capital.

"Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны. Кроме завода в Ульяновске, к S8 перейдет офис Bridgestone в Москве. Более 1000 сотрудников компании продолжат работу после смены владельца", - прокомментировал через пресс-службу сделку замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин.

Ранее 20 декабря о сделке сообщил японский концерн и отметил, что на нее получены все необходимые одобрения регулирующих органов.

Bridgestone работала в России с 1998 года. Выпуск шин в Ульяновске компания наладила в мае 2017 года. Мощность предприятия – до 2 млн шин в год, объем инвестиций в проект составил 12,5 млрд рублей.

В марте 2022 года Bridgestone прекратила производство автомобильных шин в Ульяновске, поставки в Россию и инвестиции. Концерн сообщал, что продолжает платить зарплаты во всех своих подразделениях в России.

S8 Capital в мае 2023 года приобрела российские шинные активы германской Continental (завод-производитель шинной продукции в Калужской области мощностью до 4 млн шин в год и компанию-дистрибьютора готовой продукции) и российского производителя шин Cordiant с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В апреле S8 Capital завершила сделку по приобретению российских активов германского концерна Bosch в Энгельсе.

Японская Bridgestone Corp. – крупнейший в мире производитель шин. Представительства компании находятся в 40 странах.