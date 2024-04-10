Бывший гендиректор Shell посоветовал ей перенести листинг из Лондона в США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Shell Plc, акции которой торгуются в Лондоне, "серьезно недооценена" и может выиграть от переноса листинга в США, сказал Financial Times бывший гендиректор компании Бен ван Берден.

Он покинул пост главы Shell в конце 2022 года. Ван Берден руководил процессом перехода компании от двойной структуры акций к одному типу, а также переносом ее налогового резидентства из Нидерландов в Великобританию.

По его словам, ранее совет директоров компании считал, что перенос листинга в США будет "чрезмерным" шагом. Он добавил, что компании, имеющие листинг в США, выигрывают от более крупного пула капитала, более высоких оценок и "более позитивного" отношения инвесторов.

"Все эти факторы действуют против компаний с европейским листингом. И я считаю, что это будет все большей проблемой. Что-то должно измениться, - сказал ван Берден. - Shell серьезно недооценена. Цена ее акций сегодня находится на рекордном максимуме, но она могла бы быть существенно выше".

Нынешний гендиректор Shell Ваэль Саван ранее на этой неделе также высказал аналогичные опасения, заявив Bloomberg, что лондонский листинг, возможно, ограничивает стоимость компании.

Ван Берден отмечает, что дисконт в стоимости акций компаний с европейским листингом относительно обращающихся на американских биржах бумаг существует давно. "Для решения этой проблемы потребуется много времени, и она даже может остаться навсегда", - сказал он.

Он одобрил решение Савана понизить ряд целевых показателей в плане энергоперехода, отметив, что мир изменился с тех пор, как компания поставила эти цели почти десять лет назад, и Саван сделал правильно, что был откровенен относительно прогресса в этом отношении.

"Если вы видите, что что-то не срабатывает, вы должны скорректировать свою стратегию и свои цели", - сказал ван Берден. В 2016 году, ставив климатические цели для Shell, "мы были абсолютно правы, однако с тех пор многое изменилось". Тогда считалось, что шансы на упорядоченный переход к углеродной нейтральности "действительно очень высоки", однако сейчас это кажется "очень маловероятным", отметил экс-глава Shell, добавив, что этот путь, по его мнению, "определенно" будет неровным, и есть возможность "полного срыва" энергоперехода.

"Я думаю, что настрой полностью изменился, поэтому планы нужно корректировать", - отметил он.