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TotalEnergies рассматривает перенос основного листинга в Нью-Йорк

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая TotalEnergies рассматривает возможность переноса основного листинга своих акций из Парижа в Нью-Йорк, заявил на конференции по итогам первого квартала глава компании и председатель ее совета директоров Патрик Пуяннэ. Об этом сообщает MarketWatch.

По словам топ-менеджера, совет директоров попросил его изучить этот вопрос в свете роста числа американских акционеров компании.

"Было обсуждение с советом директоров по вопросу листинга в США, и мы все пришли к мнению, что его нужно серьезно рассмотреть, - сказал Пуяннэ. - Мы работаем над этим вместе с Жан-Пьером (Сбрером, главным финансовым директором TotalEnergies - ИФ), и я планирую отчитаться перед советом к сентябрю".

Ранее Пуяннэ отвергал идею переноса листинга в связи с политической сложностью ее осуществления.

TotalEnergies Нью-Йорк Париж США Патрик Пуяннэ
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