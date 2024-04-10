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BMW в I квартале нарастила продажи электрокаров, Mercedes-Benz и VW - сократили

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Германская Bayerische Motoren Werke AG в первом квартале нарастила продажи электромобилей в отличие Mercedes-Benz и Volkswagen.

В январе-марте поставки BMW увеличились на 28% в годовом выражении, до 82,7 тысячи электромобилей, говорится в ее сообщении.

Продажи Mercedes-Benz упали на 9%, в том числе из-за отмены налоговых льгот для потребителей в ФРГ, и составили 50,5 тысячи, заявила компания.

Volkswagen Group в минувшем квартале поставила на мировой рынок 136,4 тысячи электромобилей - на 3,3% меньше, чем годом ранее. Значительный рост продаж в Китае не смог компенсировать их сокращение в Европе и США, отметила VW.

Mercedes-Benz BMW Volkswagen Германия США Китай
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