МЭА спрогнозировало рост мировых продаж электромобилей в 2024 году более чем на 20%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Мировые продажи электромобилей в этом году могут вырасти более чем на 20% и достичь 17 млн единиц, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

В первом квартале продажи электромобилей повысились примерно на 25% в годовом выражении, говорится в ежегодном отраслевом докладе МЭА.

Доля электромобилей в общих продажах машин в 2024 году составит около 20%, а к 2035 году может увеличиться до двух третей.

При этом в Китае в этом году она может достичь 45%, в Европе – 25%, в США – 11%.

Агентство относит к электромобилям как полностью электрические модели, так и подключаемые гибриды (plug-in hybrids).

Сами автопроизводители между тем указывают на падение интереса широкого потребителя к полностью электрическим моделям из-за высоких цен и нехватки станций зарядки, пишет Financial Times.

Tesla и BYD – первый и второй по величине производители электромобилей в мире – в первом квартале заметно снизили продажи по сравнению с октябрем-декабрем.