Enel вышла из капитала "Русэнергосбыта"

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Итальянская группа Enel вышла из капитала ООО "Русэнергосбыт", говорится в данных ЕГРЮЛ.

По информации реестра, 9 апреля 2024 года "Русэнергосбыт" стал владельцем 49,5% в собственном капитале. Именно такая доля принадлежала Enel. Еще 50,5% владела "Группа ЕСН" Григория Березкина.

"Интерфакс" направил запрос в Enel.

"Русэнергосбыт" - одна из крупнейших в РФ энергосбытовых компаний, основным клиентом которой является ОАО "РЖД". Компания была основана в 2002 г. Enel вошла в ее капитал в 2006 г. Это была одна из первых сделок с иностранным инвесторами в российской электроэнергетике, 49,5% сбыта обошлись итальянцам в $105 млн.

Позже Enel купила 56,4% в ОАО "ОГК-5", ставшей затем ПАО "Энел Россия".

В октябре 2022 г. Enel продала долю в "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и "ААА Управление инвестициями". Российская генерирующая компания сменила название на "ЭЛ5-Энерго".