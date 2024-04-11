Цены производителей в США в марте выросли максимальными темпами почти за год

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в марте 2024 года выросли на 2,1% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля 2023 года, сообщило Минтруда страны.

В феврале индекс PPI увеличился на 1,6%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ускорение темпов роста в марте до 2,2%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на 2,4% после повышения на 2,1% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%.

Индекс PPI в марте увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, Core PPI - также на 0,2%. В феврале показатели выросли на 0,6% и 0,3% соответственно.