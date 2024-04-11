Сбер отметил высокий процент сделок по льготной ипотеке в отдаленных регионах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Отдаленные регионы демонстрируют высокие показатели по выдаче льготной ипотеке по программе господдержки, говорится в исследовании аналитического центра "Домклик" Сбербанка по итогам марта 2024 года.

"Несмотря на то, что в конце прошлого года условия "Господдержки" были изменены более значительно, программа продолжает лидировать по спросу: в марте на её долю пришлось 20% всех ипотечных сделок по стране. Высокий процент сделок отмечается преимущественно в отдаленных регионах, среди которых Республика Тыва (56%), Республика Хакасия (36%), Калининградская область (34%) и Республика Адыгея (30%). Из топ-10 регионов с максимальными выдачами эта программа популярнее всего в Краснодарском крае (30%)", - рассказали аналитики компании, анализируя ипотечный портфель Сбербанка.

Они отметили, что популярность этой программы может быть связана с востребованностью индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в этих регионах. Так, в Калининградской области, Республике Адыгея и Краснодарском крае на долю ИЖС приходится более 65% всех сделок по программе. В республиках Тыва и Хакасия процент ИЖС в выдачах по "Господдержке" и вовсе превышает 90%.

Программа "Семейная ипотека" занимает второе место по выдаче. Наибольший спрос на программу наблюдается в Республика Адыгея, Тюменской и Астраханской областях, Ставропольском крае, республиках Татарстан и Марий Эл, а также в столичных регионах - Санкт-Петербурге и Московской области. В этих регионах доля "Семейной ипотеки" в общем количестве выдач составляет 25-30%.

На третьем месте по популярности в марте - "Дальневосточная и арктическая ипотека".

В ипотечном портфеле Сбербанка доля программы "Господдержка" составила 20%, "Семейной ипотеки" - 18%, "Дальневосточной и арктической ипотеки" - 2,7%. Остальные программы в ипотечном портфеле банка занимают 0,4%. При этом, учитывая возобновление IT-ипотеки, в ближайшее время распределение выдач по льготным программам может сильно измениться.

В целом, по данным Сбера о заключенных ипотечных сделках в марте, спрос на льготную ипотеку остается на уровне 40% (+3 п. п. к февралю). Текущий уровень востребованности льготных программ по-прежнему выше, чем в первом полугодии 2023 года.