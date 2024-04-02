МФК "Займер" анонсировала IPO на Мосбирже

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Микрофинансовая компания "Займер" официально объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже" в апреле.

Ожидается, что в рамках IPO единственный владелец компании – Сергей Седов – предложит инвесторам принадлежащие ему акции на сумму около 3 млрд руб.

По итогам пре-маркетинга сформирован предварительный спрос со стороны институциональных инвесторов приблизительно на 70% от ожидаемого объема IPO. Помимо институциональных, принять участие в IPO "Займера" смогут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица.

Компания и Седов берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

ПАО МФК "Займер" в конце февраля утвердило положение о дивидендной политике, согласно которому компания будет направлять акционерам не менее 50% чистой прибыли. Дивиденды планируется выплачивать ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но в любом случае не реже одного раза в год.

МФК "Займер" специализируется на выдаче кредитов онлайн. По данным компании, ее клиентская база включает более 17 млн человек. "Займер" в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО до 6,1 млрд рублей, что на 5,8% больше по сравнению с результатом 2022 года (5,8 млрд руб.). Владеет "Займером" его основатель Сергей Седов.