МЭА снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. б/с

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей в сутки - до 102 млн б/с из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос, говорится в апрельском отчете агентства.

По оценке МЭА, рост спроса на нефть в I квартале 2024 года показал наименьший прирост в годовом исчислении с I квартала 2023 года, составив 1,6 млн б/с. Причинами этого МЭА считает необычно теплую погоду и затяжной спад производства в странах с развитой экономикой. Кроме того, снижение спроса на нафту и газойль в странах, не входящих в ОЭСР, по мнению аналитиков, указывают на то, что недавний рост деловой активности еще не проявился в спросе на нефть.

В связи с этими более слабыми показателями, которые были частично перенесены на последующие кварталы, а также в связи с тем, что более высокие цены на топливо еще больше влияют на потребление нефти, МЭА снизило оценку роста потребления на 2024 год на 130 тыс. б/с, до 1,2 млн б/с. Теперь аналитики полагают, что спрос на нефть в 2024 году вырастет до 103,2 млн б/с, а в 2025 году прибавит 1,1 млн б/с - до 104,3 млн б/с.

Аналитики полагают, что увеличение сдерживаемого из-за COVID-19 спроса на нефть в Китае фактически исчерпало себя.

По оценке МЭА, наблюдаемые коммерческие запасы нефти в феврале выросли на 43,3 млн баррелей - до 7-месячного максимума, при этом запасы на воде стали самими высокими за последние 15 месяцев. Напротив, запасы на суше упали до самого низкого уровня с 2016 года. Запасы промышленности стран ОЭСР снизились в феврале на 7,6 млн баррелей, оставаясь на 65,1 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. По предварительным данным, в марте они выросли на 22 млн баррелей.