Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $90,8 за баррель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть ускорился днем в пятницу на фоне возросших геополитических рисках.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:36 по московскому времени повысилась на $1,07 (1,19%), до $90,81 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $1,14 (1,34%), до $86,16 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48 часов.

"Прямая конфронтация между Израилем и Ираном будет означать существенную эскалацию ближневосточного конфликта и приведет к значительному росту цен на нефть", - отметили аналитики Commerzbank.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тыс. баррелей в сутки, до 102 млн б/с, из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос.

По оценке МЭА, в первом квартале мировой спрос на нефть вырос на 1,6 млн б/с, минимальными темпами за год.