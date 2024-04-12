Золото впервые в истории превысило $2400 за унцию

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото установили очередной рекорд на торгах в пятницу, впервые превысив отметку $2400 за унцию.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:00 по московскому времени подскочили на 1,7% - до $2413,9 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене более 14%.

Ралли драгметаллов вызвано ожиданиями снижения процентной ставки Федрезерва, высокими геополитическими рисками и активным спросом по стороны центробанков, отмечает MarketWatch. Аналитики прогнозируют, что эти факторы никуда не денутся и ралли продолжится.

"На следующей неделе ожидаются лишь второстепенные статданные из США, и золото едва ли испытает существенное давление", - написал глава отдела исследований на сырьевом рынке в Commerzbank Тху Лан Нгуен.

Тем временем Оле Хансен из Saxo Bank указал на техническое сопротивление в районах $2450, $2500 и $2645 за унцию, но отметил, что коррекция, если случится, скорее всего, будет небольшой.