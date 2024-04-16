Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Цены на золото обновили рекорд и продолжают расти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на золото обновили рекорд в понедельник и продолжают повышаться на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных действий Израиля после атак со стороны Ирана, сообщает MarketWatch.

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex по итогам сессии в понедельник выросли на 0,4% - до $2383 за унцию. В ходе торгов во вторник их цена выросла на 0,3% - до $2389,5 за унцию.

Аналитики Citi Research прогнозируют, что золото может подорожать до $3 тыс. за унцию в следующие 6-18 месяцев. По их мнению, рынок поддерживают такие факторы, как устойчивое потребление и покупки центральными банками мира.

Эксперты повысили прогноз средней стоимости драгметалла в текущем году на 6,8% - до $2350 за унцию, в следующем году - на 40%, до $2875 за унцию.

Между тем в RBC Capital Markets по-прежнему ожидают коррекции рынка вниз в текущем квартале. Однако, по мнению аналитиков компании, она будет не такой значительной, как ожидалось ранее. В связи с этим они подняли прогноз для золота на второй квартал на 8% - до $2150 за унцию, пишет The Wall Street Journal.

Comex Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

MDMG получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР

MDMG получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в российский САР

Индекс Tiger позволяет спрогнозировать ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Бренд Jetour рассчитывает продать в России до 50 тысяч машин в 2024 году

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для акций "СПБ биржи" из-за роста цены

Royal Flight хочет привлечь новых акционеров для возобновления полетов

"Автотор" понизил прогноз производства на 2024 год до 80-100 тысяч автомобилей

Tesla сократит более 10% персонала

Tesla сократит более 10% персонала
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });