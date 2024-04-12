МЭА снизила прогноз нефтепереработки в 2024 году из-за атак на НПЗ в России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - МЭА снизило оценку загрузки мировых мощностей по нефтепереработке на 160 тысяч б/с - до 83,3 млн б/с по сравнению с предыдущим отчетом - из-за атак на российские НПЗ в первом и втором кварталах 2024 года.

Таким образом, в 2024 году нефтепереработка в мире снизится на 1 млн б/с к 2023 году, при этом в 2025 году вырастет на 830 тысяч б/с - до 84,2 млн б/с, из них в странах, не входящих в ОЭСР, увеличится на 1,1 млн б/с, а в странах ОЭСР упадет на 300 тысяч б/с. Из стран, не входящих в ОЭСР, свыше 80% прироста придется на Китай, Россию, Индию и Нигерию.

В 2025 году МЭА ожидает снижения переработки в Европе и регионе "Азия и Океания" ввиду более высоких затрат, падения спроса и закрытия производств, но увеличения в Америке (+60 тысяч б/с). МЭА полагает, что в 2025 году переработка в Европе снизится на 350 тысяч б/с ввиду закрытия НПЗ.

По оценке аналитиков, атаки на российские НПЗ сократили их мощности на 500 тысяч б/с в марте и апреле и могут вызвать дальнейшие сбои во II квартале 2024 года.

В то же время, полагают в МЭА, атаки на российские НПЗ пока не нанесли существенного урона мировому рынку средних дистиллятов, хотя потенциал сокращения поставок экологически чистых нефтепродуктов остается в ближайшие месяцы - мировой рынок легких и средних дистиллятов зависит от экспорта российских дизтоплива, нафты и авиакеросина.

Оценить степень урона сложно ввиду отсутствия информации, но при этом МЭА замечает, что российская нефтеперерабатывающая система достаточно велика, чтобы компенсировать какое-то выбытие мощностей за счет отсрочки ремонтов и увеличения переработки на других НПЗ.

По оценке аналитиков, по сравнению с базовым прогнозом переработки в России в 5,2 млн б/с во II квартале 2024 года выбыло 500-600 тысяч б/с мощностей, без учета возможных компенсаций. "Закрытие этих мощностей на 4-8 недель может означать существенное снижение поставок дизтоплива и нафты на мировые рынки", - говорится в отчете.

Впрочем, пока данные Kpler не показывают снижение экспорта российского дизельного топлива, а данные Росстата в конце марта показывают, что производство дизтоплива составило 1,7 млн б/с по сравнению с 1,8 млн б/с, которые наблюдались ранее в этом году. Этот уровень производства указывает на уровень переработки в 5-5,2 млн б/с, а не 4,6 млн б/с, как могли бы показывать оценки уровня простоев НПЗ, замечает МЭА.

Более того, общая картина рынка дистиллятов показывает ослабление дефицита поставок, а не опасения о надвигающемся кризисе предложения. Так, крэки по ДТ в Северо-Западной Европе снизились с $40 за баррель в начале февраля до менее, чем $25 за баррель в начале апреля. Рынки по газойлю в Азии перешли в контанго на фоне растущих запасов и вялого спроса.

"Таким образом, на данный момент нефтяные рынки выглядят относительно оптимистично в отношении перспектив снижения российского экспорта", - резюмировали в МЭА.