"ЛУКОЙЛ" планирует запустить установки на Нижегородском НПЗ во II квартале

Установка на Волгоградском НПЗ восстановлена

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует запустить установки АВТ-6 и каткрекинга на Нижегородском НПЗ во втором квартале этого года, по завершении весенней ремонтной кампании, сообщил "Интерфаксу" источник в НК.

Он добавил, что после инцидента 4 февраля работоспособность установки ЭЛОУ АВТ-5 на Волгоградском НПЗ была восстановлена в короткие сроки – 21 февраля объект запущен в эксплуатацию и работает в штатном режиме на проектной мощности.

Как сообщал Ростехнадзор, 4 января 2024 года на установке каталитического крекинга №1 ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) сработала система противоаварийной автоматической защиты. Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы явилась механическая неисправность детали компрессора".

"ЛУКОЙЛ" 12 января сообщил, что в связи с инцидентом на технологической установке на НОРСИ, она была остановлена. При этом компания не уточнила, о какой установке идет речь, причины ее вывода из эксплуатации, когда она была остановлена и на какой срок. В конце декабря "ЛУКОЙЛ" также уведомлял о ликвидации возгорания на одной из технологических установок на этом же НПЗ, но подчеркивал, что влияния на производственную деятельность этот инцидент, причины которого не уточнялись, не оказал.

В Минэнерго РФ заявляли, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло снижение производства автомобильных бензинов, и с участием нефтяных компаний были разработаны меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ, выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн тонн в год.

В начале февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения сбитого над регионом беспилотника начался пожар на Волгоградском НПЗ. При этом "ЛУКОЙЛ" сообщал, что Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме.

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" способна перерабатывать 14,5 млн тонн нефти в год. Глубина переработки составляет 96,4%, выход светлых нефтепродуктов - 79,9%.