МЭА сообщило о падении доходов от нефтеэкспорта РФ в марте на 20%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте вырос на 210 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем - до 7,84 млн б/с (на 2,8%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 20% - до $9,3 млрд, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Активизация атак со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы в марте привела к увеличению экспорта нефти, в то время как отгрузка основных нефтепродуктов снизилась, отмечают эксперты. Доступные данные о торговле и отслеживании танкеров за март показывают, что экспорт нефти РФ вырос почти на 400 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки нефтепродуктов сократились почти на 200 тыс. б/с. На снижение отгрузок продукции также повлияло проведение ремонтных работ на НПЗ. Наибольшие потери отмечаются у бензинов, что стало следствием запрета на экспорт, введенного Россией в конце февраля.

Цены на нефть РФ в среднем за месяц выросли на $1,8 за баррель, чему способствовала благоприятная ситуация на международном рынке и устойчивый спрос, несмотря на ужесточение санкций со стороны США.

Премия Urals к price cap в $60 за баррель в прошлом месяце увеличилась, в то время как скидка к североморским сортам сократилась. К началу апреля цены FOB превысили $75/б как в Северо-Западной Европе, так и в Средиземноморье, достигнув самого высокого уровня с конца октября 2023 года. Цена на марку Urals выросла на $2,2/б к февралю, до $68,45/б FOB Primorsk и $68/б FOB Novorossiysk, ESPO подорожал на $2,1/б, до $78,68/б. Поскольку цена на North Sea Dated выросла на $1,54/б, скидка на Urals сократилась на $0,21-0,69/б, на ESPO снизилась на $0,62/б, до -$6,76/б. Однако скидка ESPO к Dubai M1 выросла до $6/б.

Разница в цене Urals, поставляемой на западное побережье Индии, к Dubai M1 выросла до $2,95/б, что отражает все более неблагоприятную торговую конъюнктуру для российской нефти, поскольку США ужесточили санкции в отношении судов, владельцев и любых покупателей сырья, использующих танкеры, подпадающие под запрет. Так, больше всего от этого пострадала нефть Sokol, многочисленные партии которой, загруженные в феврале и начале марта для Индии, не смогли достичь покупателей. Все они в конечном итоге были вывезены в Китай, указывает МЭА.

В первой декаде апреля экспортные цены на российский бензин на условиях FOB в среднем составляли почти $93,5/б, на газойль - $87,5/б, на дизельное топливо - $95,5/б, ВГО - $66,9/б и мазут - $52,5/б.