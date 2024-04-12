Чистая прибыль Wells Fargo в I кв. сократилась на 7,4%, но превысила прогнозы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в первом квартале увеличил выручку и сократил чистую прибыль, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $4,62 млрд, или $1,2 в расчете на акцию, по сравнению с $4,99 млрд, или $1,23 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года (снижение на 7,4%).

Выручка увеличилась до $20,86 млрд с $20,73 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,06 на акцию при выручке в $20,2 млрд.

Чистый процентный доход банка в прошлом квартале сократился на 8% - до $12,23 млрд, непроцентные доходы увеличились на 17%, до $8,64 млрд.

Отчисления на покрытие возможных кредитных убытков составили $938 млн против $1,21 млрд годом ранее.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец марта составлял 11,2% по сравнению с 10,8% год назад.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания частных лиц и малого бизнеса в минувшем квартале снизилась на 3%, до $9,09 млрд. Доход от ипотечного кредитования не изменился, от автокредитования - упал на 23%. Выручка в сфере потребительского кредитования повысилась на 7%, в сегменте кредитных карт - на 6%.

Подразделение Wells Fargo по обслуживанию коммерческих организаций уменьшило выручку на 5%, до $3,15 млрд.

Доход в сфере корпоративно-инвестиционных банковских услуг вырос на 2%, до $4,98 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью повысилась на 6%, до $1,36 млрд, от операций с акциями - на 3%, до $450 млн.

Подразделение в сфере управления инвестициями, в том числе активами состоятельных клиентов, нарастило выручку на 2%, до $3,74 млрд. Объем активов клиентов под управлением банка повысился на 13%, до $2,186 трлн.

В первом квартале Wells Fargo выкупил собственные акции на общую сумму $6,1 млрд.

Акции Wells Fargo снижаются в цене на 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация банка выросла на 15,2%, до $200,7 млрд.