Казахстан в марте превысил квоту ОПЕК+ на 131 тысячу баррелей в сутки

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан в марте превысил свои обязательства по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 131 тыс. б/с, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэнерго республики.

"Согласно вторичным источникам, Казахстан в марте превысил свои обязательства на 131 тысячу баррелей в сутки. Это связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в ведомстве, Казахстан "продолжит прилагать все усилия для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в 1-м квартале".

"Также в соответствии с решением 53-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета Казахстан представит подробный план компенсации в Секретариат ОПЕК к 30 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее Казахстан продлил свои текущие обязательства до конца июня 2024 года.