Казахстан хочет поставить в ФРГ до 2 млн тонн нефти по "Дружбе" в 2024 году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Казахстан в 2024 году рассчитывает экспортировать в Германию до 2 млн тонн нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

"В настоящее время мы имеем запрос от компаний ФРГ по увеличению объема до 2 млн тонн. Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами по возможности осуществления этого объема в этом году", - сказал Саткалиев на пресс-конференции во вторник в Астане.

По его данным, в 2023 году по "Дружбе" было экспортировано порядка 1 млн тонн казахстанской нефти в Германию, на текущий год с российской стороной согласована возможность транспортировки 1,2 млн тонн.