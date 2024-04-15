LME запретила поставки российских цветных металлов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба биржи.

Таким образом, произведенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства срока его производства.

Варранты на российский металл, выпущенные до 12 апреля 2024 года, могут быть повторно выпущены на том же биржевом складе, а металл может перемещаться между складами, объяснила биржа.

Санкции не блокируют двухсторонние контракты, не касающиеся LME, объяснили Reuters британские чиновники. Они также ожидают, что торговля российским металлом на бирже будет осуществляться со скидкой, а ситуация не приведет к ограничению предложения на рынке.

FT также цитирует представителей Минфина США, которые не ожидают влияния санкционных мер на цены. "Из наших консультаций со многими участниками рынка в отрасли мы понимаем, что, по их мнению, многие из этих [металлов] находятся в избытке", - заявил представитель американского Минфина, добавив, что эти действия не окажут эффекта на потребителей или производителей США.

По данным консалтинговой компании CRU Group, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия, 5% никеля и 4% меди.

В марте доля российского алюминия на складах LME достигла 91%, меди - выросла до 62% с 52% в феврале. Российский никель на складах LME составил 36% от общего объема.

Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов. Доля США и Европы в структуре реализации российских производителей цветных металлов снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США до последнего времени не было. В связи с логистическими и финансовыми ограничениями "Норникель" перераспределял сбытовые потоки в пользу азиатского региона, доля которого по итогам 2023 года впервые превысила 50%. В ЕС и США "Норникель" реализует около трети своей продукции.

Продажи в Европу обеспечили 28% выручки "Русала" в 2023 году (годом ранее - 36%), говорится в отчете компании. В США российский алюминий не поступал после введенного в марте 2023 года.

США и Великобритания запретили импорт алюминия, меди и никеля из России, сообщил 12 апреля американский Минфин. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

По оценкам западных чиновников, доходы от экспорта российских металлов за два года составили $40 млрд.

Великобритания ограничила импорт цветных металлов из России в декабре прошлого года. При этом LME и участники биржи получили лицензию, которая позволяла продолжать покупать варранты, хотя физическая поставка металла и изменение его локации были ограничены.