Цены на алюминий и никель на LME выросли на 9%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на алюминий и никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили на 9% в понедельник после того, как США и Великобритания запретили импорт металлов из России, сообщает Bloomberg.

Алюминий подорожал на 9,4% - максимально с момента запуска этого контракта на LME в 1987 году, стоимость никеля выросла на 8,8%.

США и Великобритания 12 апреля ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Биржам LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

Введение новых ограничений, вероятно, не остановит поставки российских металлов, однако этот шаг усиливает неопределенность на сырьевом рынке, отмечает Bloomberg.

По данным консалтинговой компании CRU Group, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия, 5% никеля и 4% меди.

Немедленная реакция рынка на новости отражает "беспокойство по поводу сокращения поставок российских металлов на западные рынки из-за санкций", говорит аналитик Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Цзя Чжэн.

Некоторые отраслевые эксперты, однако, отмечают, что российские компании "Русал" и "Норильский никель" в настоящее время вовлечены в западную финансовую систему гораздо меньше, чем до начала конфликта на Украине, в то время как отрасль в целом готовилась к возможным санкциям против России в последние два года, сообщает Bloomberg.

Так, продажи в Европу обеспечили 28% выручки "Русала" в 2023 году (годом ранее - 36%), говорится в отчете компании. В США российский алюминий не поступал после введенного в марте 2023 года запрета.

"Санкции не нацелены конкретно на физическую торговлю металлами за пределами складской системы LME, и это должно смягчить масштаб влияния на цены", - говорится в обзоре Citigroup Inc.

Подъему цен на металлы также может способствовать эскалация конфликта на Ближнем Востоке.