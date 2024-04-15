Акции "Норникеля" и "Русала" снизились на новостях о запрете LME поставок цветмета РФ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Норникеля", "Русала" и "Русолово" снизились в начале торгов на Московской бирже в понедельник на 1,9-3% на новостях о запрете LME поставок российских цветных металлов после введенных США и Великобританией санкций; при этом основные российские фондовые индексы демонстрируют в целом боковую динамику.

По итогам первой минуты торгов стоимость акций ГМК "Норильский никель" снизилась на 1,9% (до 161,66 рубля за штуку), котировки ценных бумаг "Русала" опустились на 2% (до 41,65 рубля за штуку), а акции "Русолово" упали в цене на 3% (до 1,2692 рубля за штуку), отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

London Metal Exchange (LME) отменила варранты на российские никель, алюминий и медь, произведенные после 13 апреля 2024 года, говорится в сообщении биржи, опубликованном в субботу.

Таким образом, произведенная после этой даты российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства.

Варранты на российский металл, выпущенные до 12 апреля этого года, могут быть повторно выпущены на том же биржевом складе, а металл может перемещаться между складами, пояснила биржа.

Санкции не блокируют двухсторонние контракты, не касающиеся LME, пояснили агентству Reuters британские чиновники. Они также ожидают, что торговля российским металлом на бирже будет осуществляться со скидкой, а ситуация не приведет к ограничению предложения на рынке.

FT также цитирует представителей Минфина США, которые не ожидают влияния санкционных мер на цены. "Из наших консультаций со многими участниками рынка в отрасли мы понимаем, что, по их мнению, многие из этих [металлов] находятся в избытке", - заявил представитель американского Минфина, добавив, что эти действия не окажут эффекта на потребителей или производителей США.

По данным консалтинговой компании CRU Group, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия, 5% никеля и 4% меди.

В марте доля российского алюминия на складах LME достигла 91%, меди - выросла до 62% с 52% в феврале. Российский никель на складах LME составил 36% от общего объема.

Продажа металла на склады LME была важным резервным способом реализации российского металла, основная масса которого продается в рамках двухсторонних контрактов. Доля США и Европы в структуре реализации российских производителей цветных металлов снижалась со второй половины 2022 года, хотя прямого запрета на ввоз продукции в ЕС и США до последнего времени не было. В связи с логистическими и финансовыми ограничениями "Норникель" перераспределял сбытовые потоки в пользу азиатского региона, доля которого по итогам 2023 года впервые превысила 50%. В ЕС и США "Норникель" реализует около трети своей продукции.

Продажи в Европу обеспечили 28% выручки "Русала" в 2023 году (годом ранее - 36%), говорится в отчете компании. В США российский алюминий не поступал после запрета, введенного в марте 2023 года.

США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, сообщил в пятницу 12 апреля американский Минфин. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам.

По оценкам западных чиновников, доходы от экспорта российских металлов за два года составили $40 млрд.

Великобритания ограничила импорт цветных металлов из России в декабре прошлого года. При этом LME и участники биржи получили лицензию, которая позволяла продолжать покупать варранты, хотя физическая поставка металла и изменение его локации были ограничены.