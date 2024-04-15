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"Русал" не ждет последствий для поставок из-за новых санкций

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Новые санкции США и Великобритании не влияют на способность "Русала" осуществлять поставки, поскольку не затрагивают глобальные логистические решения компании, доступ к банковской системе и систему производства, заявил "Русал".

""Русал" сохранит возможность предоставлять услуги хеджирования своим клиентам, а также сохраняет приверженность рыночному ценообразованию", - говорится в сообщении.

Также решение Минфина США не налагает каких-либо новых запретов или требований, касающихся обработки, клиринга или отправки платежей какими-либо банками-посредниками, подчеркнула компания.

"Русал" также обращает внимание, что новые санкции не исключают какие-либо бренды компании из листингов LME. Речь идет о приостановке поставок на склады LME и запрете на выпуск варрантов на глобальной бирже металлов в отношении алюминия российского происхождения, произведенного 13 апреля 2024 года или после этой даты.

Эти меры, судя по всему, касаются исключительно биржи и деривативов, полагает "Русал".

LME в уведомлении от 13 апреля признает, что значительная часть рынка по-прежнему готова принимать поставки российского алюминия, отметила компания. "Русал" также видит большой спрос на российский металл, включая низкоуглеродистый алюминий и новые сплавы, со стороны различных конечных потребителей со всего мира", - констатировал производитель алюминия.

США и Великобритания 12 апреля запретили импорт алюминия, меди и никеля из России. В результате этой инициативы LME и Chicago Mercantile Exchange (CME) запрещено принимать новые партии алюминия, меди и никеля из России. Санкции также запрещают выпуск варрантов на российские металлы и покупку металлов в рамках расчетов по деривативным контрактам. Произведенная после 13 апреля российская продукция не может продаваться на ключевой мировой бирже, где определяется бенчмарк на цветные металлы, и поступать на ее склады. Выпущенный до 13 апреля российский металл может по-прежнему приниматься, если его продавец может предоставить доказательства относительно срока его производства, поясняла LME.

По данным консалтинговой компании CRU Group, Россия поставляет около 6% мирового объема алюминия. Алюминий обеспечивает 83% выручки "Русала". В марте доля российского алюминия на складах LME достигла 91%. На сегодня на складах LME находится 400 тысяч тонн российских металлов из общего объема в миллион тонн. Основная часть товарных запасов приходится на алюминий (311 тысяч тонн).

Великобритания LME CME Русал США
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