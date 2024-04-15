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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Кузбасс в I квартале снизил добычу угля на 2%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Угольщики Кемеровской области в январе-марте 2024 года добыли 52,8 млн тонн угля, что на 2% меньше, чем годом ранее, сообщило региональное Министерство угольной промышленности.

Угля коксующихся марок было добыто 17,3 млн тонн (в I квартале 2023 года - 17 млн тонн), энергетического угля - 35,5 млн тонн (36,9 млн тонн годом ранее).

При этом добыча угля открытым способом в отчетном квартале составила 34,5 млн тонн (годом ранее - 35,3 млн тонн), подземным - 18,3 млн тонн (18,6 млн тонн).

В марте 2024 года угольные предприятия Кузбасса добыли 18,4 млн тонн угля.

По данным на 1 апреля 2024 года остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных фабрик Кузбасса предварительно составили 21,5 млн тонн, что на 1,8 млн тонн аналогичного уровня прошлого года.

Кузбасс Кемеровская область
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