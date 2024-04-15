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"Колмар" из-за избытка угля на складах остановил работу двух фабрик

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Угледобывающая компания "Колмар" (УК "Колмар") в связи с переизбытком угля на складах из-за перегруженности железнодорожных линий приостановило работу двух обогатительных фабрик, еще одна работает только на 50%, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

О ситуации с отгрузкой угля первый вице-премьер Якутии Джулустан Борисов доложил на заседании комиссии Госсовета по энергетике под председательством помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Борисов сказал, что остро стоит вопрос, связанный с согласованием и приемкой грузов компании "Колмар" по направлению терминалов Ванино - Совгаванского узла в сторону собственного порта АО "ВаниноТрансУголь".

"Данная ситуация привела к накоплению сверхнормативного запаса угля на складах в объеме порядка 1 млн тонн, к приостановке двух обогатительных фабрик с 12 марта и к работе одной обогатительной фабрики на 50% нагрузки", - сообщил Борисов.

Он добавил, что потребность в отгрузке угля "Колмар" в апреле составляет 573 тысячи тонн, РЖД на сегодня согласовали отгрузку только 428 тысяч тонн (75%).

Цивилев отметил, что обстановка в угольной отрасли складывается непростая. Снижение мировых цен на уголь, ограничение вывоза угля железнодорожным транспортом, изменения в таможенном регулировании оказывают негативное влияние на бюджеты угледобывающих регионов.

2 апреля вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание о состоянии и перспективах перевозки грузов железнодорожным транспортом в Дальневосточном федеральном округе. На нем было сказано, что главные артерии, обеспечивающие связь Дальнего Востока с центральной частью страны (БАМ и Транссиб), сильно загружены. Отмечалась также необходимость вывоза угля во избежание приостановки производственных мощностей.

Власти Якутии уточняли, что из-за перегруженности железнодорожных линий у "Колмар" возникли сложности с вывозом угля. В компании отмечали, что "в связи с ремонтными работами в сторону порта "ВаниноТрансУголь" будут определены альтернативные логистические пути для доставки грузов через другие морские порты Дальнего Востока".

"Колмар" по итогам 2024 года планирует добыть 13,5 млн тонн угля (ГОК "Денисовский" - 5,4 млн тонн, ГОК "Инаглинский" - 8,1 млн тонн).

ГК "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

Колмар РЖД Якутия Сергей Цивилев Джулустан Борисов Юрий Трутнев
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