CVC Capital готовится провести IPO в Амстердаме на 1,25 млрд евро

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - CVC Capital Partners, одна из крупнейших в Европе компаний сферы прямых инвестиций, готовится провести IPO в Амстердаме. Объем IPO может превысить 1,25 млрд евро.

CVC Capital сообщила, что разместит новые акции на 250 млн евро. Помимо этого, некоторые из ее акционеров продадут принадлежащие им бумаги в ходе IPO. Один из акционеров - инвесткомпания Blue Owl - планирует увеличить свой пакет.

CVC Capital работала над подготовкой к IPO по крайней мере с 2022 года, однако предыдущие попытки откладывались из-за волатильности рынков.

Компания рассчитывает на оценку в 13-15 млрд евро в ходе IPO, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

CVC Capital управляет активами на сумму порядка 186 млрд евро, в ее портфеле доли в таких компаниях как Breitling и Lipton Teas and Infusions.