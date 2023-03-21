ФАС разрешила "Объединенной чайной компании" купить активы производителя чая Lipton в РФ

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Объединенная чайная компания" о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра", сообщается в пресс-релизе ведомства.

ООО является российской дочкой нидерландской Ekaterra (производитель чая Lipton, Saito, Brooke Bond и др).

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции.

ФАС напоминает, что "Объединенная чайная компания" занимается производством чая под брендами Eastford, Berryford, "Зеленый стандарт".

Летом прошлого года Ekaterra заявила об уходе из России "из-за текущей операционной среды" и о намерении прекратить производство чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу 2022 года. В начале 2022 года компания Unilever, которая владела Ekaterra, продала свое чайное подразделение фонду CVC Capital Partners VIII. Сумма сделки составила 4,5 млрд евро.

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем (50%) "Объединенной чайной компании" является Александр Конов. Еще по 25% у Александра и Ларисы Прониных. Пронин - гендиректор АО "Лужники". Как сообщал "Коммерсантъ", Конов является директором фонда Петра Кончаловского, созданного режиссерами Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским.

Ekaterra выпускала чай на фабрике в Санкт-Петербурге. По данным администрации города, на 2019 год мощность фабрики была до 16 тыс. тонн продукции в год.

По оценке ассоциации "Росчайкофе", объем российского рынка чая составляет примерно 140 тыс. тонн в год.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Объединенной чайной компании" в 2021 году составила 136,8 млн рублей против 121,8 млн рублей в 2020 году, чистая прибыль - 475 тыс. против 756 тыс. рублей соответственно. ООО "Экатерра" завершило 2021 год с выручкой в 88,6 млн рублей и чистой прибылью в 52,5 млн рублей. Данные по итогам 2022 года пока не приведены.