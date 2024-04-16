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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Оператор чайных Baicha Baidao готовит крупнейшее IPO для Гонконга в 2024 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Sichuan Baicha Baidao Industrial, оператор популярной сети чайных ChaPanda, планирует провести на Гонконгской фондовой бирже IPO на 2,5 млрд гонконгских долларов ($330 млн), пишет South China Morning Post со ссылкой на документы на сайте биржи.

Размещение может стать крупнейшим для Гонконга в 2024 году.

С учетом опциона доразмещения Baicha Baidao намерена продать 147,7 млн акций по цене 17,5 гонконгского доллара каждая.

Вырученные средства планируется направить на расширение бизнеса в Китае, включая брендинг и промо.

Торги бумагами Baicha Baidao начнутся 23 апреля.

Компания основана в 2008 году и управляет более чем 8 тысяч чайных.

Пока крупнейшим гонконгским IPO этого года является январское размещение поставщика сенсорных систем RoboSense Technology на $135,7 млн.

Гонконг Китай Baicha Baidao RoboSense Technology ChaPanda
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